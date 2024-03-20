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20 марта, 22:27

Алдонин считает, что у сборной России есть хорошие шансы в матче с Сербией

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин рассказал, чего ждет от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Сложно сказать, как сложится матч. Мы редко играем с сильными соперниками. Если выставят оптимальные составы, то будет интересная игра. Тут на первый план выходит качество игры, и хотелось бы, чтобы оно было высоким. Конечно, у нашей сборной есть шансы, и шансы хорошие, мы играем дома. По крайней мере, я с большим интересом жду этого матча», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Товарищеские матчи россиян с Сербией и Парагваем пройдут на стадионе «Динамо» в Москве 21 и 25 марта соответственно.

На данный момент все российские команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Уже два года сборная России проводит только товарищеские игры.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-u-sbornoi-rossii-est-shansy-v-matche-s-serbiei-i-shansy-khoroshie-345513/
Евгений Алдонин
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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