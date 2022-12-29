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Сегодня, 14:27

Алдонин считает, что легионеры в РПЛ не нужны

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что в нынешней ситуации нет необходимости российским клубам иметь в своем составе легионеров.

«Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. На сегодняшний день нужно максимально развивать своих доморощенных футболистов. Тут вопрос, сколько платить этим Промесам, Клаудиньо и Малкомам. Сейчас, когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная. На данный момент не вообще вижу целесообразности в иностранных игроках», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

В начале сезона 2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров. Теперь клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле останется неизменным — не более восьми. Также обязательным правилом является включение в заявку не менее 12 воспитанников клуба.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aldonin-legionery-v-rpl-ne-nuzhny
Евгений Алдонин
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