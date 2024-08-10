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Сегодня, 11:10

Алдонин: «Если ЦСКА победит, в тренерском штабе «Краснодара» возможны изменения»

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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«Матч будет непростым для обоих коллективов. Хоть преимущества нет ни у кого, ЦСКА по силам обыграть «Краснодар». Сейчас «Краснодар» показывает не очень качественный футбол и результаты. И если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» вполне возможны», — сказал Алдонин «СЭ».

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в субботу, 10 августа. Игра пройдет в Краснодаре, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Константин Передерий

Евгений Алдонин
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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