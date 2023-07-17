Алдонин: «То, что Игнашевич добился результата с «Балтикой», — большое дело»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от выступления «Балтики» в чемпионате России.

«Надо смотреть матчи. То, что Игнашевич добился результата с «Балтикой», вывел ее в премьер-лигу — это большое дело. Потому что я знаю, что такое первая лига, ФНЛ, — это очень тяжелый чемпионат. С огромным количеством разъездов, колоссальным количеством километров. Протяженность чемпионата может войти в Книгу Рекордов Гиннеса», — приводит слова Алдонина «Известия».

В матче первого тура РПЛ «Балтика» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.