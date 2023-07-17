Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:29

Алдонин: «То, что Игнашевич добился результата с «Балтикой», — большое дело»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от выступления «Балтики» в чемпионате России.

«Надо смотреть матчи. То, что Игнашевич добился результата с «Балтикой», вывел ее в премьер-лигу — это большое дело. Потому что я знаю, что такое первая лига, ФНЛ, — это очень тяжелый чемпионат. С огромным количеством разъездов, колоссальным количеством километров. Протяженность чемпионата может войти в Книгу Рекордов Гиннеса», — приводит слова Алдонина «Известия».

В матче первого тура РПЛ «Балтика» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.

Источник: https://iz.ru/1545036/aleksei-fomin/medina-byl-igrokom-oboimy-tcska-no-tochno-ne-liderom-komandy
Евгений Алдонин
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских теннисистов не пустят на турнир в Польшу. Это снова сойдет с рук?
Любимая певица фанатов МакSим временно ушла со сцены: песни, по которым все скучают
Мать найденного у дома в Москве годовалого ребенка рассказала о случившемся
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Пономарев: «В матче за Суперкубок с ЦСКА «Зенит» выглядел плохо»
Тренер «Зенита» Оливейра сообщил, что Вендел должен приехать в Петербург
Жоаозиньо: «Завершать карьеру еще рано!»
«Мажич себя отлично зарекомендовал. Он очень требовательный человек». Дюков — о судействе
«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча OLIMPBET Суперкубок России
Андрей Федун планирует посещать матчи «Спартака» в новом сезоне: «Люблю эту команду и в жару, и в холод»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин: «Не считаю, что Медина был в прошлом сезоне лидером ЦСКА»