Алдонин: «После ухода Гайча из ЦСКА нужно добавить в команду кого-то из молодых российских форвардов»

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча из московского клуба в «Верону».
«На мой взгляд, Гайч — незначительная потеря для ЦСКА. Если бы ушел из клуба молодой российский футболист, то, наверное, это была бы потеря. Но уходит легионер, который всегда сидит на замене, не вижу ничего страшного в его уходе. Да, хотя Гайч мог сыграть и как мобильный форвард, нужно отталкиваться от того, как его использовали. Плюс нужно посмотреть, сколько игрового времени у него было в ЦСКА и как качественно его задействовали. Думаю, что после ухода Гайча из ЦСКА нужно добавить в команду кого-то из молодых российских форвардов. Нужно открывать новые имена, шерстить молодежку и подтягивать своих ребят», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.
Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.
В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.
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