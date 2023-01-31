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Алдонин: «После ухода Гайча из ЦСКА нужно добавить в команду кого-то из молодых российских форвардов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча из московского клуба в «Верону».

«На мой взгляд, Гайч — незначительная потеря для ЦСКА. Если бы ушел из клуба молодой российский футболист, то, наверное, это была бы потеря. Но уходит легионер, который всегда сидит на замене, не вижу ничего страшного в его уходе. Да, хотя Гайч мог сыграть и как мобильный форвард, нужно отталкиваться от того, как его использовали. Плюс нужно посмотреть, сколько игрового времени у него было в ЦСКА и как качественно его задействовали. Думаю, что после ухода Гайча из ЦСКА нужно добавить в команду кого-то из молодых российских форвардов. Нужно открывать новые имена, шерстить молодежку и подтягивать своих ребят», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-cska-posle-ukhoda-gaicha-nuzhno-dobavit-v-komandu-kogo-to-iz-molodykh-rossiiskikh-forvardov-224136/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 3.5

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2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Адольфо Гайч
Евгений Алдонин
ФК ЦСКА (Москва)
1
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