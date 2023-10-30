Алдонин: «У ЦСКА остались проблемы с составом и травмами»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах армейцев в сезоне после домашней победы над «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России (1:0).

«Сложно судить, вернулся ли ЦСКА в гонку за чемпионство, но в любом случае команде надо и дальше набирать очки. Сейчас оступаются абсолютно все и стоит пользоваться возможностями. Тем не менее не нужно завышать своих ожиданий в отношении команды — у армейцев по-прежнему есть проблемы с составом и травмами», — цитирует Алдонина RT.

После 13 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 с 21 очком.