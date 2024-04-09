Алдонин: «Не исключаю, что Чалов продлил контракт с ЦСКА, чтобы потом перейти в европейский клуб»

Сегодня, 20:34
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал продление контракта Федора Чалова с московским клубом.
Новое соглашение 25-летнего футболиста с красно-синими рассчитано до конца сезона-2024/25.
«Не исключаю, что Чалов продлил контракт с ЦСКА на полгода, чтобы потом перейти в европейский клуб. Было много разговоров о его контракте, и это могло нервировать. Теперь Чалов должен показывать качественный футбол. Он может принести много пользы ЦСКА», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».
В сезоне-2023/2024 Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.