Алдонин: «Не исключаю, что Чалов продлил контракт с ЦСКА, чтобы потом перейти в европейский клуб»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал продление контракта Федора Чалова с московским клубом.

Новое соглашение 25-летнего футболиста с красно-синими рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Не исключаю, что Чалов продлил контракт с ЦСКА на полгода, чтобы потом перейти в европейский клуб. Было много разговоров о его контракте, и это могло нервировать. Теперь Чалов должен показывать качественный футбол. Он может принести много пользы ЦСКА», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.