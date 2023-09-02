Алдонин — о ситуации с портретом Фернандеса: «У ЦСКА остался небольшой осадок после перехода Марио в «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что портрет с изображением экс-защитника команды Марио Фернандеса убрали со стены в подтрибунном помещении «ВЭБ Арены» перед матчем 7-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы все прекрасно понимаем почему ЦСКА так сделал. Все из-за перехода Марио в «Зенит». Но никто не умаляет заслуги Фернандеса перед армейцами, ведь он долгие годы служил верой и правдой клубу. Понятно, что остался небольшой осадок после перехода в петербургский клуб. Можно сказать, что ЦСКА обижен на Фернандеса», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве 3 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени.