Алдонин: «ЦСКА играл на чужом поле, но матч с «Сочи» был равным»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре московской команды после возобновления сезона-2022/23.

«Не стоит связывать поражения «Краснодару» и «Сочи». Все-таки в Кубке ЦСКА имел серьезное преимущество в счете после первого матча с краснодарской командой. Поражение в ответной игре, по сути, ни на что не повлияло, так как команда прошла дальше. Что касается «Сочи», не стоит забывать, команда Курбана Бердыева — серьезный соперник. К тому же армейцы играли на чужом поле, но матч был равным», — приводит RT слова Алдонина.

5 марта армейцы уступили «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России (0:2). ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.