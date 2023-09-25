Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:53

Алдонин высоко оценил игру Келвена и Файзуллаева в матче ЦСКА — «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА и капитан сборной России Евгений Алдонин высказался об игре новоприобретенных армейцев нападающего Аббоса Файзуллаева и защитника Келвена в матче девятого тура РПЛ с «Ростовом».

«Говоря о новичках команды, отдельно отмечу Файзуллаева. Аббос был очень активен, забил и в целом постоянно участвовал в атакующих действиях команды. Также можно выделить и Келвена. Бразилец хорошо подключался к атакам по бровке и тоже сумел отличиться. Это очень качественные исполнители. Давилу оценить пока сложно, поскольку у него было не так много времени, чтобы полностью себя проявить», — приводит слова Алдонина RT.

19-летний Файзуллаев присоединился к ЦСКА в августе 2023 года. За московский клуб нападающий проел шесть матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

22-летний Келвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел за армейцев четыре матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1208236-kelven-futbol-cska-aldonin-ocenka
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Келвен
1
0
Читайте также
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев прокомментировал результативную передачу на Бонгонда в матче с «Динамо»

Сенников высказался об игре Тикнизяна