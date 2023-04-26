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Алдонин: «Я за то, чтобы использовать больше времени в теплое время года для проведения матчей РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о том, что сезон-2023/24 в РПЛ начнется 23 июля.

«Я за то, чтобы использовать как можно больше времени в теплое время года для проведения матчей. С другой стороны, у команд отпуск, сборы. Лучше сдвигать по времени трансляции, потому что раньше показывали дневные матчи летом, а днем жара плюс 30. Лучше проводить матчи в вечернее время, а не в дневное, чтобы футболисты не получали тепловые удары», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

На общем собрании, которое прошло 26 апреля, клубы РПЛ проголосовали за решение начать следующий сезон чемпионата России 23 июля 2023 года. Текущий розыгрыш стартовал 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-ya-za-to-chtoby-ispol-zovat-v-rpl-bol-she-vremeni-v-teploe-vremya-goda/
Евгений Алдонин
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