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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 11:35

Алдонин ждет, что ЦСКА поборется за чемпионство в РПЛ

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ.

«Жду от клуба борьбы за чемпионство, безусловно. Естественно, мне бы хотелось, чтобы трансферы и новый тренер положительно повлияли на команду, но лишь сезон сможет показать, насколько. Хочется посмотреть в начале чемпионата, как поведут себя новички», — сказал Алдонин «СЭ».

В 1-м туре чемпионата России-2024/25 ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 20 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Денис Сафронов

Евгений Алдонин
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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