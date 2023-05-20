Алехандро Домингес: «Зенит» продолжит идти по этому победному пути»

Бывший нападающий «Зенита» Алехандро Домингес поздравил свою бывшую команду с успешным сезоном.

«Поздравляю всех болельщиков, клуб, руководство, игроков, тренерский штаб — всех, кто обеспечивает ежедневную жизнь команды. Они смогли достичь такого важного успеха — и это потрясающе. Я праздную вместе с вами и надеюсь, что «Зенит» продолжит идти по этому победному пути — и завоюет еще множество трофеев!» — приводит слова Домингеса пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевывают золотые медали в РПЛ. С 2018 года петербургскую команду возглавляет Сергей Семак.