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Сегодня, 14:44

Хавбек «Акрона» Джурасович: «В Сербии «Зенит» был бы первым»

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Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович заявил, что «Зенит» был бы на ведущих позициях в чемпионате Сербии.

— Если бы «Зенит» играл в чемпионате Сербии, они бы постоянно были первыми?

— Думаю, да. Они проигрывали «Црвене Звезде» не так давно в товарищеских матчах, но в официальных играх все было бы иначе, они вместе боролись бы за первое место.

— В Сербии все знают про «Зенит»?

— Очень много сербов отлично знает «Зенит», потому что там играло немало наших соотечественников. И для каждого сербского футболиста переход в «Зенит» — это топовый шаг в карьере, — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

21-летний Джурасович перешел в «Акрон» из сербского «Спартака» за 500 тысяч евро, подписав контракт с тольяттинцами до 30 июня 2028 года.

Футбол
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