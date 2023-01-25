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Сегодня, 22:59

Агент Майсторовича: «Милан всем удовлетворен в «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Александар Важич, который представляет интересы защитника Милана Майсторовича, рассказал, о первых впечатлениях своего клиента в «Динамо».

«Игровое время для Милана — это нормально, логично, что тренер дает шанс молодому парню, который только присоединился к клубу. 15-20 минут важны для парня. Он полностью удовлетворен всем в «Динамо», тренировочным процессом, отношением. Ему повезло работать под руководством такого опытного тренера, как Йоканович, который знает, как правильно готовить футболистов. Майсторович будет двигаться только вперед и вверх, и доверие ему в этом только поможет. Будем верить, что и в следующих матчах он будет получать время, может быть, даже выйдет в стартовом составе», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

11 января 17-летний серб перешел в «Динамо» из сербской «Войводины».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-milan-udovletvoren-vsem-v-dinamo/
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