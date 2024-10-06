Алаев — об интриге в РПЛ: «Будет борьба до последнего тура»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что в нынешнем сезоне чемпионата России будет борьба за чемпионство вплоть до последнего тура.

— Удивляет ли «Зенит» в этом сезоне? Будет ли этот сезон таким же как прошлый?

— Да, вижу предпосылки для борьбы. Главный итог — будет борьба до последнего тура. Видно, что конкуренция и внизу и наверху сильная. Борьба в каждом матче, уверен, что будем видеть интригу до конца, — сказал Алаев после матча.

После 11 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 27 очками. На втором месте располагается «Локомотив» (27), тройку замыкает «Зенит», имея в активе 26 баллов.

Александр Абустин