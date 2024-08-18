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Сегодня, 16:34

Алаев: «Не хочется, чтобы РПЛ превращалась в футбольную прокуратуру»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев не исключил, что отправит запрос в комитет по этике по поводу публикации пресс-службы «Динамо» в социальных сетях.

Аккаунт бело-голубых выложил в TikTok фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».

«Я, как глава лиги, могу направить запрос в комитет по этике. Более того, я сразу скажу, что мне не совсем понятен перформанс «Динамо». Думаю, что надо внимательно посмотреть на это. Тоже не красит. Я за любой креатив, где-то на грани треш-ток, но это мне совсем непонятно. Не хочется, чтобы РПЛ превращалась в футбольную прокуратуру, но в то же время много событий происходит, которые не красят лигу и наше футбольное сообщество», — сказал Алаев.

В ответ на пост «Динамо» пресс-служба «Зенита» упомянула оскорбительный счетчик, который подсчитывает число поражений москвичей, — согласно фанатской теории, бело-голубые станут чемпионами России только спустя 3000 поражений.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Алаев
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