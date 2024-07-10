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Сегодня, 15:30

Алаев — о посещаемости матчей РПЛ: «Зачем держать показатель, который невозможно выполнить?»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев заявил о необходимости изменения задачи по средней посещаемости матчей чемпионата России с сезона-2024/25.

«Средняя посещаемость упадет? Даже если бы остались клубы с современными стадионами [«Урал», «Сочи»], нам тяжело было бы достичь KPI в 16 800 зрителей в среднем. Мы обсуждали это с РФС и пришли к выводу, что показатель надо менять. Зачем держать показатель, который невозможно сейчас выполнить? Мы будем к нему стремиться впоследствии, но сейчас цифры будем менять. В сезон смотрим с оптимизмом», — сказал Алаев.

По итогам сезона-2023/24 РПЛ покинули «Балтика», «Урал» и «Сочи», а в высшую лигу поднялись «Акрон», «Химки» и махачкалинское «Динамо».

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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