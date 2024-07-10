Алаев — о внедрении системы распределения доходов: «Это крайне важное решение»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал утверждение системы распределения доходов в чемпионате России с сезона-2024/25.

«Много положительных решений и эмоций. Система распределения, не буду говорить громких слов, но это крайне важное решение для профессионального спорта. Сегодня оно принято, за что клубам спасибо. Все мы пришли к пониманию, что систему надо менять», — сказал Алаев.

В соответствии с новыми правилами призовой фонд будет создан из определенной доли доходов от коммерческих поступлений по действующим контрактам с партнерами РПЛ, исходя из двух параметров: уровня посещаемости и активности в медиа.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина — в равных долях, другая — в зависимости от спортивных результатов в прошедшем сезоне).

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь на новый сезон. Матчи 1-го тура пройдут 19-22 июля. 30-й тур состоится 24 мая 2025 года.