Алаев: «У РПЛ будет возможность принять решение об отмене или переноса матча за час до начала игры»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал изменение механизма переноса и отмены матчей чемпионата России в сезоне-2024/25 при наличии внешних факторов.

«У РПЛ будет возможность принять решение об отмене или переноса матча за час до начала игры. То есть за 61 минуту решает лига, а потом уже — судья. 59 минут пошло — решает судья по ситуации. Все логично, понятно и прозрачно. К сожалению, не удалось предусмотреть это все ранее, но опыт — сын ошибок трудных», — цитирует «РБ Спорт» Алаева.

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 20 июля.