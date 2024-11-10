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Сегодня, 17:21

Алаев об интриге в РПЛ: «Идет борьба наверху, внизу настоящая гонка за выживание»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос об интриге в чемпионате России.

«Если говорить о спортивных итогах, то всем после первых игр казалось, что интриги не будет и все решено. Но интрига есть, и мы этим довольны. Идет борьба наверху. Внизу настоящая гонка на выживание. Главное, что нет команд, которые решали бы какие-то задачи», — сказал Алаев.

После 14 матчей «Краснодар» с 36 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» на два балла, но железнодорожники сыграли на один матч больше.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев

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