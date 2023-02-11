Александр Алаев оценил возможность проведения нового Зимнего кубка РПЛ в будущем

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил возможность проведения нового Winline Зимнего кубка РПЛ в будущем.

«Было непросто организовать в такое время. Благодарны и партнерам, и командам. Любой турнир всегда лучше, чем просто матчи. Пообщались со всеми руководителями клубов. Все довольны, многие уже выдвигают предложения по следующему году. Надеюсь, что турнир станет традиционным. Хотелось бы, чтобы расширились и география, и количество участников. Как вы видите, сейчас у нас есть проблемы с товарищескими играми для команд. Большинство играют между собой. Если это будет в виде какого-то турнира, то может получиться хорошая история. Даже пример Лиги Наций УЕФА, который заменил простые контрольные матчи. Получилась совсем другая история. Если все это будет с хорошей организацией и финансовым стимулированием, все только выиграют. Единственное хотелось бы, чтобы было больше болельщиков, чтобы играли в России.

Думаю, если бы турнир проходил условно в Сочи, интерес и поддержка была бы другой совсем. Но пока нет условий для этого. Знаю, что РФС готовит большую программу по развитию инфраструктуры. Надеюсь, в скором времени такие соревнования пройдут и в России.

С УЕФА не было проблем. На самом деле, согласует ФИФА. Мы запросили проведение турнира, получили одобрение. Все в порядке», — заявил Алаев.

«Спартак» стал победителем товарищеского турнира, набрав восемь очков в трех встречах.