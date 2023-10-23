Алаев: «Где мы, а где цензура? Поддерживаем креативные, модные ролики и иную деятельность клубов в соцсетях»

Алаев ответил на вопрос о цензуре со стороны РПЛ в отношении медийной активности клубов

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о цензуре со стороны РПЛ в отношении медийной активности клубов.

— В последнее время есть ощущение, что РПЛ вводит цензуру в медийную деятельность клубов: была информация о запрете развлекательного контента «Ростова», «Пари НН»...

— Где мы, а где цензура? Что касается случая с «Пари НН», то мы с ними встречались, у нас отличные отношения с руководством. Поддерживаем креативные, модные ролики и иную деятельность в соцсетях, поскольку сами любим что-то особенное. Просто это нужно заранее проговаривать и обсуждать. Ничего мы запрещать не будем — наоборот, хотим помогать клубам делать современный контент.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ» о запрете со стороны РПЛ на появление защитника нижегородцев Дмитрия Живоглядова на интервью перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!».

По словам директора по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антона Фетисова, «Пари НН» пытался привлечь внимание акцией, но не получал запрета на ее проведение.