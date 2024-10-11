Глава РПЛ Алаев: «Российская тренерская школа — номер один»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил тренеру Сергею Юрану, который не понимает, для чего нужны иностранные специалисты в РПЛ.

«Сергей Николаевич Юран — уважаемый человек, не мне ему объяснять, это его точка зрения. Он российский тренер, у них, наверное, есть комьюнити — конечно, они хотят, чтобы работали российские тренеры. И я хочу, чтобы работали российские тренеры. Галактионов, Мусаев, Семак — в первой тройке. Чем больше будет российских тренеров у нас работать, тем лучше. Но акционеры клуба, которые тратят деньги, выбирают путь развития клуба: у «Локомотива», условно, один путь, а есть «Краснодар», у которого больше легионеров. «Динамо» выбрало модель с латиноамериканскими игроками — это их право. Мы рады, что были разные тренеры и школы, но для нас российская тренерская школа — номер один», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

На данный турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», на втором месте располагается «Локомотив» и замыкает тройку «Зенит». Все три клуба тренируют российские специалисты.