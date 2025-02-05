Алаев о неприехавших легионерах: «Сейчас это больше игры агентов»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о неприехавших легионерах в расположение клубов РПЛ.

«Не приезд легионеров на сборы это не только проблема клубов РПЛ, но и зарубежных после дела Лассана Диара. Сейчас об этом все говорят, в том числа представители УЕФА и ФИФА. Данное дело может в принципе открыть ящик пандоры и разрушить систему трансферов в мировом футболе. Эта тема, которую надо решать. По поводу нынешней ситуации с легионерами: сейчас это больше игры агентов, которые используют дырки в законодательстве. Надеюсь, мы это закроем. Потому футбол, с точки зрения трансферной системы, работал очень качественно. Мы с клубами регулярно это обсуждаем», — сказал Алаев «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что на зимние сборы в расположение команд не вернулись Бителло («Динамо»), Родриго Саравия («Ростов»), Харди Томпсон («Оренбург»), Камило («Ахмат»), Виктор Мендес («Крылья Советов»). На данный момент только полузащитник «Динамо» вернулся в клуб.