Президент РПЛ Алаев — о календаре РПЛ: «Заговора нет»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал календарь чемпионата России на сезон-2024/25.

«Краснодар» — «Динамо» снова в последнем туре? Заговора в РПЛ нет! Такой вариант календаря оказался приемлемым. Почему нет? Кто недоволен календарем? Все 16 команд. У каждого руководителя клуба есть желание создать максимально удобные условия для себя, это нормально. Все бы хотели чуть-чуть подправить. Но крена в сторону какой-либо команды нет. В этом году, если я не ошибаюсь, было 15 вариантов календаря. Расширение? Ни один клуб об этом не говорит», — сказал Алаев.

Первый тур РПЛ-2024/25 пройдет с 19 по 22 июля. Заключительный игровой день 2024 года запланирован на 6 — 9 декабря, а весенняя часть откроется с 28 февраля по 3 марта 2025 года.