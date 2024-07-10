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Сегодня, 14:43

Президент РПЛ Алаев — о календаре РПЛ: «Заговора нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал календарь чемпионата России на сезон-2024/25.

«Краснодар» — «Динамо» снова в последнем туре? Заговора в РПЛ нет! Такой вариант календаря оказался приемлемым. Почему нет? Кто недоволен календарем? Все 16 команд. У каждого руководителя клуба есть желание создать максимально удобные условия для себя, это нормально. Все бы хотели чуть-чуть подправить. Но крена в сторону какой-либо команды нет. В этом году, если я не ошибаюсь, было 15 вариантов календаря. Расширение? Ни один клуб об этом не говорит», — сказал Алаев.

Первый тур РПЛ-2024/25 пройдет с 19 по 22 июля. Заключительный игровой день 2024 года запланирован на 6 — 9 декабря, а весенняя часть откроется с 28 февраля по 3 марта 2025 года.

РПЛ
Александр Алаев
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