Сегодня, 16:15
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какой может быть итог у истории с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
— Правильно понимаю, что есть два финала...
— Да, есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных. Третьего не дано. То что ситуация просто рассосется само по себе — я этого не позволю. Я сделаю все, чтобы разобраться. Если ситуация коснется руководителей, функционеров, значит так будет.
— Вы упоминали, что спонсоры говорили некоторым клубам.
— На общем собрании ряд представителей говорили о такой проблеме.
— Сколько клубов?
— Не буду говорить.
— Если скажут, что нет фактов, будет ли этого достаточно, чтобы лига или клубы могли объяснить спонсорам, что это может быть достаточным для продолжения сотрудничества.
— Вопрос переговоров. Могу сказать об одном: есть правовое поле.
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.
Дарик Агаларов