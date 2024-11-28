Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Алаев — о словах Федорищева: «Есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какой может быть итог у истории с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Правильно понимаю, что есть два финала...

— Да, есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных. Третьего не дано. То что ситуация просто рассосется само по себе — я этого не позволю. Я сделаю все, чтобы разобраться. Если ситуация коснется руководителей, функционеров, значит так будет.

— Вы упоминали, что спонсоры говорили некоторым клубам.

— На общем собрании ряд представителей говорили о такой проблеме.

— Сколько клубов?

— Не буду говорить.

— Если скажут, что нет фактов, будет ли этого достаточно, чтобы лига или клубы могли объяснить спонсорам, что это может быть достаточным для продолжения сотрудничества.

— Вопрос переговоров. Могу сказать об одном: есть правовое поле.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов

РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Голенков — о ситуации вокруг «Крыльев Советов»: «Переживаю за клуб»
Алаев отметил, что после заявления Федорищева к матчу «Крыльев Советов» и «Зенита» будет дополнительное внимание
Алаев — о репутационных потерях: «Спонсоры начинают разговоры о том, чтобы пересмотреть условия контрактов»
Алаев: «Надеюсь, ни у кого из действующих лиц не будет главной целью какая-то пиар-акция»
Алаев: «Закрытость судейской истории отчасти порождает вопросы у общественности»
Губернатор Самарской области передал сведения о коррупции в российском футболе в правоохранительные органы
Сегодня
Вчера
Неделя