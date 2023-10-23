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Судейство

Сегодня, 09:05

Алаев — о реакции РФС на критику ЭСК: «Переговорили с Дюковым. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично»

Алаев рассказал о реакции РФС на слова про работу ЭСК
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» рассказал о реакции РФС на слова про работу ЭСК. Ранее он заявил, что решения экспертно-судейской комиссии дискредитировали орган в текущем его составе.

— Недавно вы довольно резко высказались о работе ЭСК — как отреагировал РФС?

— Мы переговорили с Александром Валерьевичем [Дюковым]. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично. Но я это сделал, потому что видел проблему и хотел обратить на нее внимание. Повторяться не буду, но к работе ЭСК есть вопросы. Сейчас комментировать судейство, думаю, уже не буду. Надеюсь, и поводов будет все меньше.

Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.

Александр Алаев. «Мажича не видел ни разу — встреча с ним потеряла смысл». Интервью босса РПЛ Алаева

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
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