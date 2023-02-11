0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:04

Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал журналистам, что думает о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Я очень рад за Артема, очень рад за «Локомотив». Когда такие звезды, Артем звезда, играют в РПЛ. Честно говоря, мне было немного обидно, когда он играл в Турции. Я очень рад, что он вернулся в Премьер-лигу. Хотел бы увидеть его в сборной? Очень рад его видеть в РПЛ, если он своей игрой будет заслуживать вызова с сборную, уверен, Карпин его пригласит.

— Поможет ли это «Локомотиву» выбраться из болота?

— Дзюба — топовый игрок. Уверен, что если он наберет кондиции и будет мотивирован, он точно поможет клубу. Я считаю, что это шикарный трансфер. Я очень рад. С точки зрения спорта и медийности, все только и этого выиграют.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Алаев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кононов: «Очень жаль, что Мамаев решил закончить игровую карьеру»
Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»
«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»
«Спартак» ведет консультации с представителями Абаскаля о продлении контракта с тренером
Бывший защитник сборной Бразилии Майкон поделился мнением об экс-голкипере «Зенита» Иване
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кононов: «Очень жаль, что Мамаев решил закончить игровую карьеру»