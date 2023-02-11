Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал журналистам, что думает о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Я очень рад за Артема, очень рад за «Локомотив». Когда такие звезды, Артем звезда, играют в РПЛ. Честно говоря, мне было немного обидно, когда он играл в Турции. Я очень рад, что он вернулся в Премьер-лигу. Хотел бы увидеть его в сборной? Очень рад его видеть в РПЛ, если он своей игрой будет заслуживать вызова с сборную, уверен, Карпин его пригласит.

— Поможет ли это «Локомотиву» выбраться из болота?

— Дзюба — топовый игрок. Уверен, что если он наберет кондиции и будет мотивирован, он точно поможет клубу. Я считаю, что это шикарный трансфер. Я очень рад. С точки зрения спорта и медийности, все только и этого выиграют.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.