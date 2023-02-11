0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Алаев о Fan ID: «Система спорная, много сложностей, но с каждым днем работает все лучше»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о системе Fan ID.

«Не обсуждаю принятые законы. Большой путь проделан. Система спорная, много сложностей, но с каждым днем работает все лучше. Клубы второй волны начинают работать с болельщиками. Уверен, что все клубы справятся с поставленной задачей. По поводу онлайн оформления, есть распоряжение правительства. Сроки — март. Должно быть все сделано», — заявил Алаев.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Ранее сообщалось, что в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
РФС
Александр Алаев
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»
Кононов: «Очень жаль, что Мамаев решил закончить игровую карьеру»
Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»
«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»
«Спартак» ведет консультации с представителями Абаскаля о продлении контракта с тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В РПЛ рассказали о ситуации с техническим спонсором

В РФС назвали плановой проверку со стороны Счетной палаты