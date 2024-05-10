Айбатов — о шутке Безрукова: «Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, почему клуб наложил дисциплинарные санкции на Руслана Безрукова за его шутку после матча с «Зенитом».

«Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», — цитирует «РБ Спорт» Айбатова.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по турнирной таблице.

8 мая «Рубин» сообщил, что клуб провел разъяснительную работу с Безруковым, а по отношению к футболисту будут приняты дисциплинарные меры.