Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:43

Айбатов — о шутке Безрукова: «Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, почему клуб наложил дисциплинарные санкции на Руслана Безрукова за его шутку после матча с «Зенитом».

«Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», — цитирует «РБ Спорт» Айбатова.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по турнирной таблице.

8 мая «Рубин» сообщил, что клуб провел разъяснительную работу с Безруковым, а по отношению к футболисту будут приняты дисциплинарные меры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-direktor-rubina-distsiplinarny-e-sanktsii-po-bezrukovu-e-to-vnutrennee-delo-kluba/
Руслан Безруков
Футбол
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Каролину» в третьем матче
ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Антонов указал на превращение Украины в лабораторию по уничтожению памяти
Запрет российского флага, 21 хоккеист из КХЛ и режим ожидания Кросби. Что нужно знать о ЧМ-2024 по хоккею
Президент Белорусии указал на ненужность доллара и евро во многих странах
Пассажирка умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Рубине» выразили поддержку главному тренеру Рашиду Рахимову