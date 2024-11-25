Александр Бедарев вернулся на пост главы службы коммуникаций «Локомотива»

Александр Бедарев возглавил департамент коммуникаций московского «Локомотива».

На этом посту он сменит Сергея Дерябкина, работавшего в клубе с 2022 года.

«Бедарев — выпускник филологического факультета ОмГУ им. Достоевского. С 2002 года вел программу «Вести-Спорт» на ГТРК «Иртыш», затем работал корреспондентом телеканала «Спорт» («Россия 2»), пресс-атташе сборной России по хоккею, руководителем пресс-службы ХК ЦСКА (Москва) и ХК «Динамо» (Москва), а также корреспондентом «Матч ТВ».

С возвращением, Александр Александрович! Удачи и больших успехов в работе», — говорится в заявлении клуба.

Специалист уже занимал эту должность в 2021-2022 годах.

Железнодорожники находятся на 3-м месте в таблице чемпионата России, набрав 34 очка после 16 туров.