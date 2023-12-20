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Допинг

Сегодня, 10:50

Экс-игрок «Спартака» — о скандале с бромонтаном: «Давали витамины — надо было пить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Александр Белозеров, выступавший за красно-белых в 2003 году, высказался о допинговом скандале с бромантаном, из-за которого тогдашний капитан команды Егор Титов получил годичную дисквалификацию.

«Врачи во всех командах раньше давали креатин, милдронатик, витамины. Капельницы делали. Вот и в «Спартаке» была витаминизация. Что это допинг, вообще никто не знал... Прилетели в Ирландию, мы с Павленко и Павлюченко — игроки основы сборной. Проверяет меня доктор: «Ох, ну и давление у тебя». — «Да все хорошо». — «Не-не! 145. Сегодня не играешь». Почему — мы даже не догадывались. Чувствовали себя прекрасно. Узнали все, лишь вернувшись в Москву. Нам сказали: «Сдаем анализы». Начали проверять, пару недель проводили процедуры. Бромантан мог попасть в мой организм так же, как случилось у Титова? Конечно, мог. Нам же давали витамины — ну, надо было их принимать. Говорили — для восстановления. Окей, мы пили», — приводит слова Белозерова Sport24.

В 2003 году перед матчем сборной России против Ирландии на учебно-тренировочном сборе в Бору стало известно, что в организме Титова был обнаружен запрещенный к употреблению спортсменами препарат бромантан. В январе 2004 года футболист официально был дисквалифицирован на один год.

После дисквалификации бывший врач «Спартака» Артем Катулин заявил, что причиной попадания бромантана в организм Титова стала пищевая добавка омега-3, содержавшая этот препарат.

Источник: Sport24
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
Александр Белозеров
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