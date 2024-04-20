Бородюк: «Динамо» нужно брать хороший пример, научиться футбольной психологии»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк объяснил, почему у «Динамо» возникли проблемы после зимней паузы в РПЛ.

«Ментальность и желание выигрывать титулы имеют огромное значение. Можно вспомнить, когда «Байер» начал бороться с «Баварией», Хаби Алонсо заявил, что его команда будет бороться за победу в бундеслиге. В этом плане «Динамо» нужно брать хороший пример, научиться футбольной психологии. Если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чем можно говорить? Наверное, на них повлиял кубковый матч в Питере, который они проиграли. У «Динамо» и сейчас, и при многих предыдущих тренерах начинались сложности после зимней паузы. Но еще есть матчи впереди. Можно побороться за Кубок. Пожелаю им удачи также в борьбе за тройку», – цитирует Metaratings.ru Бородюка.

«Динамо» после 23 сыгранных матчей занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков, уступая «Краснодару» 5 очков, а «Зениту» – 9.