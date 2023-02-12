Будаков: «Слышал, что Мамаев открывает футбольную академию вместе со Смоловым в Дубае»

Бывший голкипер «Торпедо» и «Анжи» Александр Будаков поделился мнением о решении Павла Мамаева завершить свою спортивную карьеру.

«Он смог вернуться после года простоя в большой футбол. Очень удивлен решению Павла. Хотя, возможно, просто не было достойных предложений. Он решил ничего не делать, чем играть за копейки. У меня именно такая ситуация в жизни была. Плюс слышал, что Мамаев открывает футбольную академию вместе со Смоловым в Дубае. Не исключаю, что он хочет сконцентрироваться на этом вопросе. Думаю, вряд ли кто-то мог зарплатой в 100-200 тысяч заманить к себе игрока с таким послужным списком, Павлу такое будет просто неинтересно», — цитирует Будакова Betonmobile.ru.

Последним клубом 34-летнего футболиста были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.