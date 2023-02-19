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Сегодня, 13:26

Александр Черников продлит контракт с «Краснодаром»

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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников и руководство клуба договорились о подписании нового контракта, сообщает «РБ Спорт».

Действующее соглашение 23-летнего российского футболиста истекает 30 июня 2023 года. По информации источника, новый главный тренер команды Владимир Ивич уже дал понять, что Черников входит в его планы. Детали нового контракта пока неизвестны, однако утверждается, что он будет долгосрочным.

В текущем сезоне РПЛ Черников провел 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В матче 8-го тура против «Сочи» (2:0) игрок неудачно подвернул ногу и порвал связки голеностопа, после чего перенес две операции и проходит процесс реабилитации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chernikov-ne-pokinet-krasnodar-letom-novy-j-kontrakt-gotov/
Александр Черников
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