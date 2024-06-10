Черников заявил, что игроки «Краснодара» были в шоке от отставки Ивича: «Удивила всю команду»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях от отставки экс-тренера «быков» Владимира Ивича.

— Отставка Ивича тебя удивила?

— Всю команду. В тот момент был целый спектр эмоций. Мы вылетели из кубка, а на следующий день еще появляется эта новость. Для нас это был шок.

— О возможной отставке написали еще до матча с «Химками». Читал?

— Да. Но не придал этому значения. Потому что пишут много. Это нужно делить на два.

— Считаешь ли, что Мусаев был лучшим вариантом, чтобы посредине сезона принять команду?

— Мы с ним давно знакомы. Он возглавлял нашу команду, когда мы были юниорами, потом работали в молодежке. Но назначение тренера — не мое дело. Это решает руководство. Мы готовы оказать ему любую помощь. От команды делаем все зависящее, чтобы тренеру было проще.

47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте этого года. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова