Агент Лукоянова: «Не могу сказать, что Артем однозначно уходит из «Ак Барса»

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Артема Лукоянова, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Ак Барса».

«Не могу сказать, что Лукоянов однозначно уходит из «Ак Барса». Решение по нему еще не принято. Стопроцентного отказа от игрока со стороны клуба не было. Переговоры идут. Мы ждем назначения главного тренера «Ак Барса», и дальше будем продолжать общаться», — цитирует «РБ Спорт» Черных.

35-летний форвард всю свою карьеру выступал за казанский клуб. В минувшем сезоне он набрал 16 (9+7) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.