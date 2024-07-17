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Сегодня, 19:16

Экс-игрок «Кубани»: «В «Краснодаре» никто ничего не может, кроме Сперцяна и Кордобы»

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Бывший игрок «Кубани» Александр Чугунов оценил уровень игры «Краснодара» перед началом нового сезона РПЛ.

«Краснодар» — это вообще грустно. Сперцяна, Кордобу убери оттуда — и игра будет другая совершенно. Я не говорю, что они лидеры прям, но хоть что-то могут сделать: Сперцян — пас отдать, Кордоба — забить. А на других людей там страшно смотреть, они ничего не могут, — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 2:4.

В первом туре нового сезона РПЛ «быки» встретятся на выезде с «Ахматом» 21 июля.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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