Чугунов: «Юран для «Пари НН» был бы как Осинькин для «Крыльев Советов»

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов рассказал, что думает о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

«Мне кажется, «Пари НН» можно было найти вариант и поинтересней, честно. По крайней мере, того же Юрана вернуть. Не говорю, что именно его назначить, но как пример. С ним у «Пари НН» могло бы быть как у «Крыльев Советов» с Осинькиным. У «Пари НН» при Юране была какая-то мысль в игре, ну и были какие-то успехи. Человек уже владел бы какой-то информацией о команде, не с нуля бы там начинал», — цитирует Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 11 туров клуб из Нижнего Новгорода располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.