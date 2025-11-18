Добровинский — об уходе Карпина: «Удивлены, что Валерий Георгиевич нашел в себе силы»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Валерия Карпина.

— Мы удивлены тому, что Валерий Георгиевич нашел в себе силы. Мне нравится, что неделю назад я дал интервью и сказал, что Карпин должен найти в себе силы и уйти сам. Я считаю, что он меня прочел, услышал, — сказал Добровинский «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.