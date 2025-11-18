Сегодня, 10:00
Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Валерия Карпина.
— Мы удивлены тому, что Валерий Георгиевич нашел в себе силы. Мне нравится, что неделю назад я дал интервью и сказал, что Карпин должен найти в себе силы и уйти сам. Я считаю, что он меня прочел, услышал, — сказал Добровинский «СЭ».
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.
Garryman
То, что Добровинский болельщик Динамо - охотно верю А вот то, что он - "известный адвокат"...... Ну да, Карпин без мнения Добровинского никуда бы не ушел. Без Добровинского у нас и солнце не встает.
18.11.2025
Redis_redisich
Ну ладно прям удивлены. Чего чего, а малодушия у Валеры не наблюдалось.
18.11.2025
Александр Орлов
еще один -"я знал"
18.11.2025
h r
18.11.2025
m_16
Да здравствует правосудие Чечни, самое справедливое и единственное правосудие в Чечне.
18.11.2025
Gordon
Потерявший статус адвоката в Москве и восстановивший его в Чечне опять воцаряет :)
18.11.2025