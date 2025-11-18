Видео
Сегодня, 10:00

Добровинский — об уходе Карпина: «Удивлены, что Валерий Георгиевич нашел в себе силы»

Микеле Антонов
Корреспондент

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Валерия Карпина.

— Мы удивлены тому, что Валерий Георгиевич нашел в себе силы. Мне нравится, что неделю назад я дал интервью и сказал, что Карпин должен найти в себе силы и уйти сам. Я считаю, что он меня прочел, услышал, — сказал Добровинский «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

6

  • Garryman

    То, что Добровинский болельщик Динамо - охотно верю А вот то, что он - "известный адвокат"...... Ну да, Карпин без мнения Добровинского никуда бы не ушел. Без Добровинского у нас и солнце не встает.

    18.11.2025

  • Redis_redisich

    Ну ладно прям удивлены. Чего чего, а малодушия у Валеры не наблюдалось.

    18.11.2025

  • Александр Орлов

    еще один -"я знал"

    18.11.2025

  • h r

    Пpогнозы футбольных матчeй infostavki.ru

    18.11.2025

  • m_16

    Да здравствует правосудие Чечни, самое справедливое и единственное правосудие в Чечне.

    18.11.2025

  • Gordon

    Потерявший статус адвоката в Москве и восстановивший его в Чечне опять воцаряет :)

    18.11.2025

    Валерий Карпин
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
