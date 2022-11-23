23 ноября, 15:16
Нападающий «Химок» Александр Долгов в интервью «РБ Спорт» высказался об итогах первой части чемпионата России. После 17 туров подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
— Какие итоги можете подвести, ожидали большего в первой части чемпионата?
— Конечно. Хотелось бы быть повыше в таблице — 100 процентов. Сложилось так, как сложилось. Сейчас немного отдохнем, зимой поработаем и покажем хороший результат во второй части чемпионата.
— Какие команды вас удивили за 17 туров?
— Меня удивляет «Локомотив» в негативную сторону — они идут в зоне вылета. Странно, конечно. Они вообще без вопросов должны быть в топ-5. А в положительную — «Ростов»: команда без легионеров, они идут на третьем месте. Молодцы.
— Как быть с «Зенитом»?
— Играть от обороны, как мы в первом туре. С ними можно играть, думаю. Получается, конкуренты «Зенита» — «Химки» и «Ахмат» (улыбается). Если говорить серьезно, то это «Спартак», «Ростов» и ЦСКА — они могут дать бой «Зениту». У меня нет стопроцентной уверенности, что команда Семака в этом сезоне станет чемпионом. Надеюсь, будет интрига.
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