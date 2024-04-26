Дюков: «РФС доволен работой Мажича, вижу определенный прогресс»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил работу Милорада Мажича на посту главы департамента судейства организации.

«Мы довольны работой Мажича, вижу определенный прогресс. Уменьшилось количество ключевых ошибок, есть хорошая динамика. К сожалению, арбитры продолжают совершать ошибки. Иностранные судьи в РПЛ? Вполне возможно, что это произойдет. Обязательство РФС состоит в том, чтобы наши судьи могли работать за рубежом. Это уже происходило в Саудовской Аравии. Мы взяли на себя обязательство. По регламенту Минспорта судить на матчах в России могут судьи с определенной категорией. Это чисто бюрократический момент», — сказал Дюков.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.