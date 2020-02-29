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29 февраля 2020, 18:19

Александр Дюков — о «Тамбове»: «Ненормальная ситуация, когда команда базируется в одном месте, тренируется во втором, а играет в третьем»

Никита Коновалов
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал положение «Тамбова», который в текущем сезоне проводит домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

— Ненормальная ситуация, когда команда базируется в одном месте, тренируется во втором, а играет в третьем, — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Но требования лицензирования являются жесткими, а идти на послабления — а в случае с «Тамбовом» это десятки критериев несоответствия требованиям — было бы неправильно. Современный футбол должен приносить деньги, а деньги приносят болельщики. Болельщикам, которые приходят на стадион, должно быть безопасно и комфортно. Кроме того, есть телевидение и спонсоры. Телевидению нужна красивая картинка, а спонсорам — заполненные трибуны.

ФК Тамбов
Александр Дюков
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