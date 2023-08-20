Дюков: «Мы видим в этом году интерес к чемпионату России»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос журналистам нуждается ли РПЛ в реформе.

— Вы считаете, что РПЛ сейчас нуждается в реформе?

— Чемпионат проводит РПЛ. РПЛ — это клубы. Правильнее задать этот вопрос клубам. Многие реформы действительно инфицировали мы. Мы видим в этом году интерес к чемпионату. Решать клубам. Клубы должны выйти с инициативой, а мы уже дальше рассматривать.

Ранее Дюков оценил посещаемость матчей РПЛ в начале сезона-2023/24.