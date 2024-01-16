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Сегодня, 13:23

Дюков — о возможном включении белорусских клубов в российские соревнования: «Очень много вопросов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил «СЭ» на вопрос о возможности участия белорусских футбольных клубов в российских соревнованиях. В октябре 2023 года министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» выступил за включение белорусских команд в российские профессиональные спортивные лиги.

«Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал. Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока [эта тема] на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим», — сказал «СЭ» Дюков.

На данный момент белорусские клубы выступают в Континентальной хоккейной лиге (минское «Динамо») и Единой лиге ВТБ («Минск»).

Футбол
РПЛ
Александр Дюков
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