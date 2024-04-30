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Сегодня, 12:00

Дюков: «В РПЛ много сильных легионеров, они помогают развиваться российским футболистам»

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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, появилось ли в РПЛ больше российских молодых игроков.

«Молодые точно появились, что видно и по статистике — они получают больше игрового времени. Легионеров, если сравнивать с сезоном 20/21, больше не стало, это тот же уровень. И мы видим, что в РПЛ играет много сильных легионеров, которые делают чемпионат ярким и позволяют развиваться российским футболистам», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лимит на легионеров в лиге необходимо оставить в нынешнем виде.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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