Дюков — о рабочей группе: «Дорожная карта, как мы ее видим, в РФС есть. Нужно, чтобы ее согласовали наши коллеги»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о рабочей группе.

«Дорожная карта, как мы ее видим, в РФС есть. Нужно, чтобы ее согласовали наши коллеги. Попросили не давать какие-то комментарии по промежуточным итогам. Подождите какое-то время. Либо мы договоримся, либо не договоримся. Когда будет понятно, мы с вами соберемся и погрузимся в детали. Пока переговоры продолжаются. Прошу прощения, что мы не договорились за час. Но это непростые переговоры и непростая ситуация. Достаточно много участников, большое количество субъектов», — заявил Дюков.

В декабре 2022 РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.