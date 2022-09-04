Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 22:11

Дюков: «РФС не был причастен к переговорам между «Динамо» и «Челси» по Захаряну»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Ваше мнение по Захаряну?

— Очень здорово, что большие клубы из Европы проявляют интерес к нашим российским игрокам.

— «Динамо» обращалось к РФС за помощью в проведении этого трансфера?

— Нет, мы не были причастны к этим переговорам.

Механизмы для решения проблем с оплатой? Будем искать. За еврокубки, например, какие-то клубы получили деньги, которые им причитались, кто-то нет.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Александр Дюков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: почему не состоялся трансфер
Карпин: «Смена гражданства Захаряна? Не общался с ним на эту тему»
В Госдуме РФ высказались о возможной смене гражданства Захаряна
Черчесов ответил на вопрос, нужно ли Захаряну уезжать в «Челси»
Газинский: «Не вижу никаких преград, чтобы Захарян уехал зимой в «Челси»
В «Динамо» заявили, что интерес «Челси» привлек к Захаряну внимание европейских клубов
Член совета директоров «Динамо» рассказал о взаимодействии с «Челси» по трансферу Захаряна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дюков заявил, что Федун не покинет исполком РФС

Клаудиньо — о победе над «Спартаком»: «Это норма! Это «Зенит»