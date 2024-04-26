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Сегодня, 17:01

Дюков — о словах игрока «Рубина» Безрукова: «Я не против шуток, но они должны быть другими»

Артем Бухаев
Корреспондент
Руслан Безруков.
Фото ФК «Рубин»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

«Есть много областей для шуток. Но оказывать финансовое влияние на результат матча — это недопустимо. С этим должны разобраться. Я не против шуток, но они должны быть другими. Нужно соблюдать границы, не переходить их. Есть определенные темы, в отношении которых лучше не шутить», — сказал Дюков.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что официальное лицо должно отдавать себе отчет, где и когда это сказан.

«Шутка — это прекрасно. Но официальное лицо должно отдавать себе отчет, где и когда это сказано. А завтра мы будем шутить об убийстве? Всему есть определенная грань. После майских праздников комитет по этике проанализирует высказывание», — сказал Митрофанов.

После игры с «Зенитом» Безруков в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. В «Рубине» выразили надежду, что РФС оценит слова игрока адекватно.

РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Александр Дюков
Максим Митрофанов
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